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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области: ранен работник

Россия нанесла удар по шахте ДТЭК в Днепропетровской области

Российские оккупационные войска атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Сегодня ночью враг атаковал одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара работник предприятия получил ранение", — говорится в сообщении.

В настоящее время работнику оперативно оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение, где он получает необходимое лечение. Его состояние стабильное.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские оккупанты атакуют реактивными ракетами "Шахед" Кривой Рог в Днепропетровской области. Есть попадания в промышленную инфраструктуру.

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шахта (970) ДТЭК (661)
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