Рашисты атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области: ранен работник

Российские оккупационные войска атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Сегодня ночью враг атаковал одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара работник предприятия получил ранение", — говорится в сообщении.

В настоящее время работнику оперативно оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение, где он получает необходимое лечение. Его состояние стабильное.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атакуют реактивными ракетами "Шахед" Кривой Рог в Днепропетровской области. Есть попадания в промышленную инфраструктуру.

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