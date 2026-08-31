Рашисты атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области: ранен работник
Российские оккупационные войска атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сегодня ночью враг атаковал одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара работник предприятия получил ранение", — говорится в сообщении.
В настоящее время работнику оперативно оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение, где он получает необходимое лечение. Его состояние стабильное.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты атакуют реактивными ракетами "Шахед" Кривой Рог в Днепропетровской области. Есть попадания в промышленную инфраструктуру.
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