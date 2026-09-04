На Днепропетровщине в результате атак РФ погибли двое полицейских, еще один ранен. ФОТО
С вечера 3 сентября российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии. В результате обстрелов погибли два человека, еще один получил ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Об этом сообщили в областной военной администрации.
В Павлоградском районе погибли двое полицейских
В Богдановской громаде Павлоградского района российские военные атаковали территорию с помощью беспилотника. В результате удара погибли двое полицейских.
Еще один правоохранитель получил ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
В результате атаки возник пожар. Также повреждены предприятие и служебный автомобиль.
В областной военной администрации выразили соболезнования родным и коллегам погибших правоохранителей.
В Никопольском районе повреждены предприятия и гимназия
Российские войска атаковали Никопольский район с помощью дронов и артиллерии. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Покровская громады.
В результате обстрелов возникли пожары. Повреждены гимназия, продовольственный склад и предприятие.
Информация о последствиях вражеских атак уточняется.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль