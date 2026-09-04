На Днепропетровщине в результате атак РФ погибли двое полицейских, еще один ранен. ФОТО

С вечера 3 сентября российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии. В результате обстрелов погибли два человека, еще один получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Об этом сообщили в областной военной администрации.

В Павлоградском районе погибли двое полицейских

В Богдановской громаде Павлоградского района российские военные атаковали территорию с помощью беспилотника. В результате удара погибли двое полицейских.

Еще один правоохранитель получил ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В результате атаки возник пожар. Также повреждены предприятие и служебный автомобиль.

В областной военной администрации выразили соболезнования родным и коллегам погибших правоохранителей.

В Никопольском районе повреждены предприятия и гимназия

Российские войска атаковали Никопольский район с помощью дронов и артиллерии. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

В результате обстрелов возникли пожары. Повреждены гимназия, продовольственный склад и предприятие.

Информация о последствиях вражеских атак уточняется.

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