Удар РФ по зданию СБУ - это серьезная эскалация, требующая решительных ответов, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по зданию Службы безопасности Украины в Киеве.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Серьезная эскалация

"Российский удар по центральному зданию СБУ - это серьезная эскалация, требующая решительных ответных мер. Москва нанесла этот удар именно во время возобновления мирных усилий, продемонстрировав свое истинное неприятие дипломатии", - отметил министр.

Также он сообщил, что совсем рядом под угрозой оказался и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Софийский собор.

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Призыв к партнерам

"Мы призываем международных партнеров решительно осудить эти действия и усилить давление на режим Путина.

Мы также призываем ЮНЕСКО решительно отреагировать и активизировать усилия по защите культурного наследия Украины, которое находится под угрозой", - добавил Сибига.

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