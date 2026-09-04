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Новости Удар по зданию СБУ в Киеве
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Удар РФ по зданию СБУ - это серьезная эскалация, требующая решительных ответов, - Сибига

Дрон нанёс удар по зданию СБУ в Киеве 4 сентября

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по зданию Службы безопасности Украины в Киеве.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Серьезная эскалация

"Российский удар по центральному зданию СБУ - это серьезная эскалация, требующая решительных ответных мер. Москва нанесла этот удар именно во время возобновления мирных усилий, продемонстрировав свое истинное неприятие дипломатии", - отметил министр.

Также он сообщил, что совсем рядом под угрозой оказался и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Софийский собор.

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Призыв к партнерам

"Мы призываем международных партнеров решительно осудить эти действия и усилить давление на режим Путина.

Мы также призываем ЮНЕСКО решительно отреагировать и активизировать усилия по защите культурного наследия Украины, которое находится под угрозой", - добавил Сибига.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными шахедами российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.
  • Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов. По его словам, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании - Александра Поклада.

Автор: 

Киев (27370) обстрел (35215) СБУ (21437) Сибига Андрей (1128)
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Топ комментарии
+24
Тобто, по житловим будинкам, лікарням, школам, дитсаткам, складам, можна, а по будівлі СБУ - алярма, ескалація?
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04.09.2026 17:26 Ответить
+16
А війна 12 років це що взагалі? Не ескалація?
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04.09.2026 17:26 Ответить
+12
Я так розумію, що коли б'ють по будівлях простих людей, це не серйозна ескалація, можна пробачити, а от тут вже серйозно
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04.09.2026 17:28 Ответить

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