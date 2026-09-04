Удар РФ по зданию СБУ - это серьезная эскалация, требующая решительных ответов, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по зданию Службы безопасности Украины в Киеве.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Серьезная эскалация
"Российский удар по центральному зданию СБУ - это серьезная эскалация, требующая решительных ответных мер. Москва нанесла этот удар именно во время возобновления мирных усилий, продемонстрировав свое истинное неприятие дипломатии", - отметил министр.
Также он сообщил, что совсем рядом под угрозой оказался и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Софийский собор.
Призыв к партнерам
"Мы призываем международных партнеров решительно осудить эти действия и усилить давление на режим Путина.
Мы также призываем ЮНЕСКО решительно отреагировать и активизировать усилия по защите культурного наследия Украины, которое находится под угрозой", - добавил Сибига.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными шахедами российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов. По его словам, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании - Александра Поклада.
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