Удар РФ по будівлі СБУ - це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по будівлі Служби Безпеки України в Києві.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Серйозна ескалація

"Російський удар по центральній будівлі СБУ – це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей. Москва завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії", - зазначив міністр.

Також він повідомив, що зовсім поруч під загрозою опинився й об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софійський собор.

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Заклик до партнерів

"Ми закликаємо міжнародних партнерів твердо засудити ці дії та посилити тиск на режим Путіна.

Ми також закликаємо ЮНЕСКО рішуче відреагувати та активізувати зусилля для захисту культурної спадщини України, яка перебуває під загрозою", - додав Сибіга.

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