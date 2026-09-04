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Новини Удар по будівлі СБУ в Києві
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Удар РФ по будівлі СБУ - це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей, - Сибіга

Дрон вдарив по будівлі СБУ в Києві 4 вересня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по будівлі Служби Безпеки України в Києві.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Серйозна ескалація

"Російський удар по центральній будівлі СБУ – це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей. Москва завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії", - зазначив міністр.

Також він повідомив, що зовсім поруч під загрозою опинився й об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софійський собор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент удару російського дрона по будівлі СБУ в центрі Києва. ВIДЕО

Заклик до партнерів

"Ми закликаємо міжнародних партнерів твердо засудити ці дії та посилити тиск на режим Путіна.

Ми також закликаємо ЮНЕСКО рішуче відреагувати та активізувати зусилля для захисту культурної спадщини України, яка перебуває під загрозою", - додав Сибіга.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що під час атаки реактивними шахедами російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва.
  • Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів. За його словами, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі — Олександра Поклада.

Автор: 

Київ (16959) обстріл (36519) СБУ (12889) Сибіга Андрій (1137)
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Топ коментарі
+14
Тобто, по житловим будинкам, лікарням, школам, дитсаткам, складам, можна, а по будівлі СБУ - алярма, ескалація?
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04.09.2026 17:26 Відповісти
+11
А війна 12 років це що взагалі? Не ескалація?
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04.09.2026 17:26 Відповісти
+8
Я так розумію, що коли б'ють по будівлях простих людей, це не серйозна ескалація, можна пробачити, а от тут вже серйозно
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04.09.2026 17:28 Відповісти

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