Російська атака на Київ пошкодила територію Софії Київської

Національний заповідник "Софія Київська" зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки безпілотником 4 вересня.

Про наслідки розповіла генеральна директорка заповідника Неля Куковальська для "Суспільне Культура", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки

За її словами, унаслідок російської атаки на Київ на території Національного заповідника "Софія Київська" повибивало вікна та було зруйновано скляну вхідну групу.

"Серед людей постраждалих немає. Всі поховалися. Софійський собор також не зазнав пошкоджень", — сказала Куковальська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по будівлі СБУ - це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей, - Сибіга

Через удар РФ пошкоджень зазнала Консисторія, зовнішня сторона якої виходить на вулицю Володимирську.

У ресторані "Бути Sofie", який розташований на території Софії Київської повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження в будівлі заповідника, там відбувається евакуація. Сам заклад наразі не працює.

Також було пошкоджено пекарню "Завертайло", команда не постраждала — усі працівники та гості перебували в підвальному приміщенні.

Дивіться також: Момент удару російського дрона по будівлі СБУ в центрі Києва. ВIДЕО

Що передувало?