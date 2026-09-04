Російська атака на Київ пошкодила територію Софії Київської
Національний заповідник "Софія Київська" зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки безпілотником 4 вересня.
Про наслідки розповіла генеральна директорка заповідника Неля Куковальська для "Суспільне Культура", передає Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
За її словами, унаслідок російської атаки на Київ на території Національного заповідника "Софія Київська" повибивало вікна та було зруйновано скляну вхідну групу.
"Серед людей постраждалих немає. Всі поховалися. Софійський собор також не зазнав пошкоджень", — сказала Куковальська.
Через удар РФ пошкоджень зазнала Консисторія, зовнішня сторона якої виходить на вулицю Володимирську.
У ресторані "Бути Sofie", який розташований на території Софії Київської повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження в будівлі заповідника, там відбувається евакуація. Сам заклад наразі не працює.
Також було пошкоджено пекарню "Завертайло", команда не постраждала — усі працівники та гості перебували в підвальному приміщенні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що під час атаки реактивними шахедами російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів. За його словами, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі — Олександра Поклада.
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