Росіяни тричі атакували Слов’янськ: поранений чоловік, пошкоджені будинки та котельня. ФОТОрепортаж

У Слов’янську Донецької області 7 вересня внаслідок російських обстрілів поранений чоловік. Також у місті пошкоджені підприємство, магазини, приватний будинок, багатоповерхівки та котельня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у Фейсбуці.

Росіяни кілька разів атакували Слов’янськ

За його словами, російські війська протягом дня били по різних районах міста з реактивних систем залпового вогню та завдавали авіаударів.

О 05:00 внаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" були пошкоджені підприємство, магазини та приватний будинок.

О 12:30 авіабомба ФАБ-250 влучила біля багатоповерхового будинку. Поранення дістав чоловік 1971 року народження. Також пошкоджена багатоповерхівка.

"Сьогодні, 7 вересня, ворог бʼє по Словʼянську з РСЗВ різних типів та наносить авіаудари по різних районах міста", – зазначив Вадим Лях.

О 17:20 російські війська завдали удару з РСЗВ "Торнадо-С" по житловому багатоповерховому масиву.

Унаслідок атаки пошкоджені щонайменше шість будинків і котельня.

Фото: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки дронів у Прилуках на Чернігівщині постраждала тютюнова фабрика компанії British American Tobacco.

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