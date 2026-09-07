Россияне трижды атаковали Славянск: ранен мужчина, повреждены дома и котельная. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Славянске Донецкой области 7 сентября в результате российских обстрелов был ранен мужчина. Также в городе повреждены предприятие, магазины, частный дом, многоэтажные здания и котельная.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил в Facebook.
Россияне несколько раз атаковали Славянск
По его словам, российские войска в течение дня обстреливали различные районы города из реактивных систем залпового огня и наносили авиаудары.
В 05:00 в результате обстрела из РСЗО "Смерч" были повреждены предприятие, магазины и частный дом.
В 12:30 авиабомба ФАБ-250 попала рядом с многоэтажным домом. Ранение получил мужчина 1971 года рождения. Также повреждено многоэтажное здание.
"Сегодня, 7 сентября, враг обстреливает Славянск из РСЗО различных типов и наносит авиаудары по разным районам города", - отметил Вадим Лях.
В 17:20 российские войска нанесли удар из РСЗО "Торнадо-С" по жилому многоэтажному кварталу.
В результате атаки повреждены как минимум шесть домов и котельная.
Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки дронов в Прилуках Черниговской области пострадала табачная фабрика компании British American Tobacco.
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