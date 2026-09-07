Россия атакует Украину вечером 7 сентября, - Воздушные силы

Вечером 7 сентября продолжается атака российских беспилотников. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 19:35 — Группы реактивных БПЛА из Черниговской области в Киевскую область, вектор движения — на Киев.

В 19:40 — реактивные БПЛА к востоку от Броваров, курс юго-западный.

В 19:42 — реактивные БПЛА в районе Новых Санжар (Полтавская область), курс — северо-западный.

В 19:43 — БПЛА над Сумами и Харьковом с севера.

В 19:44 — реактивный БПЛА в районе Тростянца (Винницкая область), курс северный.

В 19:50 — Киевская область: реактивный БПЛА курсом на Борисполь.

В 19:52 — реактивные БПЛА в Винницкой области, курс на н.п. Немиров/Брацлав.

Находитесь в безопасных местах!

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