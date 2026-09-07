Росія атакує Україну ввечері 7 вересня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 7 вересня триває атака російських безпілотників. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:35 - Групи реактивних БпЛА з Чернігівщини на Київщину вектором руху на Київ.
О 19:40 - Реактивні БпЛА східніше Броварів курс південно-західний.
О 19:42 - Реактивні БпЛА в р-ні. Нові Санжари Полтавщина курс північно-західний.
О 19:43 - БпЛА на Суми та Харків з півночі.
О 19:44 - Реактивний БпЛА в р-ні. Тростянця (Вінниччина) курс північний.
О 19:50 - Київщина: реактивний БпЛА курсом на Бориспіль.
О 19:52 - Реактивні БпЛА на Вінниччині курс н.п.Немирів/Брацлав.
Оновлена інформація
О 19:53 - Реактивні БпЛА в р-ні. Семенівки (Полтавщина) курсом на Черкащину.
О 20:04 - Реактивні БпЛА на півдні Вінниччини, повз Бершадь курсом на північний захід.
О 20:08 - БпЛА на півночі Черкащини, на/повз Драбів з півдня.
О 20:09 - БпЛА в напрямку Харкова/Малої Данилівки з півночі.
О 20:14 - Херсонщина: реактивні БпЛА повз н.п. Берислав курс північний.
О 20:14 - Київщина: реактивний БпЛА курсом на Бориспіль.
О 20:20 - Реактивні БпЛА на Вінниччині курс н.п.Немирів/Вороновиця.
О 20:25 - Вінниччина - реактивний БпЛА повз Жмеринку курсом на захід (Хмельниччина).
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