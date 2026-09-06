Зеленський заявив про відповідь на російський терор: Україна готує захист від реактивних дронів

Росія останніми днями майже безперервно атакує Україну, зокрема використовуючи нові реактивні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Володимира Зеленського під час пресконференції зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Києві 6 вересня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Президент заявив, що Україна шукає способи протидії новій зброї та готує відповідь на російські атаки.

"Останні дні - ну дійсно це просто жах, що відбувається в небі передусім", - сказав Зеленський.

За його словами, російський диктатор Путін свідомо нарощує удари. Україна, як наголосив президент, продовжить відповідати.

"Так, ми будемо відповідати, вже відповідаємо тим самим. До тих пір, поки не закінчиться терор і не закінчиться війна", - заявив Зеленський.

Читайте: Україна розраховує на збільшення поставок антибалістичних ракет для Patriot, - Зеленський

Україна готує масовий захист від реактивних дронів

Зеленський також розповів про роботу над протидією реактивним "Шахедам". За його словами, в Україні вже 67 компаній розробляють засоби для масового знищення таких безпілотників.

"Збивати їх масово", - так президент визначив головну мету цієї роботи.

Водночас Зеленський зазначив, що три-п’ять українських компаній уже мають результати у протидії реактивним безпілотникам.

Президент наголосив, що українському небу потрібен масовий захист від нової загрози.

Водночас головним шляхом до завершення війни Зеленський назвав дипломатію.

"План А - максимально прискорити дипломатичні можливості, щоб зменшити ескалацію", - заявив глава держави.

За його словами, передусім йдеться про припинення ескалації з боку Росії.

Також читайте: Тристоронню зустріч можуть оголосити найближчим часом, - Віткофф

Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Читайте також: Віткофф: Моє завдання разом із Кушнером — зблизити позиції України та Росії і створити канали комунікації