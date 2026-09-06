Росія атакує Україну реактивними БпЛА 6 вересня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 6 вересня триває атака російських безпілотників. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 18:48 - Реактивний БпЛА на межі між Харківською та Дніпропетровською областями у північно-західному напрямку.

О 18:49 - БпЛА на Харків з півночі.

О 18:51 - БпЛА на Запоріжжя з північного сходу.

О 18:58 - Реактивний БпЛА у напрямку Слобожанського на Харківщині з південного сходу.

О 19:09 - БпЛА на Запоріжжя з півночі.

Оновлена інформація

О 19:32 - Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря.

О 19:40 - Реактивний БпЛА прямує у напрямку Катлабугу.

О 19:47 - Реактивний БпЛА на Ізмаїл.

О 20:05 - Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря.

О 20:08 - Реактивний БпЛА на Суми зі сходу.

О 20:11 - Реактивний БпЛА на Чорноморськ з акваторії Чорного моря.

О 20:19 - Реактивний БпЛА у напрямку Ізмаїла зі сходу.

О 20:19 - БпЛА на Харків із півночі.

О 20:22 - Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 20:26 - Реактивний БпЛА на Суми зі сходу.

Оновлена інформація

О 20:37 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 20:50 - КАБи на Донеччину.

О 20:52 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:05 - БпЛА на півночі Кіровоградської області у західному напрямку.

О 21:10 - Повторні пуски КАБ на Донеччину.

О 21:15 - БпЛА на Харків з півночі.

О 21:23 - КАБи на Дніпропетровщину.

О 21:25 - КАБи на Суми з півночі.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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