Росія атакує Україну реактивними БпЛА 6 вересня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 6 вересня триває атака російських безпілотників. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:48 - Реактивний БпЛА на межі між Харківською та Дніпропетровською областями у північно-західному напрямку.
О 18:49 - БпЛА на Харків з півночі.
О 18:51 - БпЛА на Запоріжжя з північного сходу.
О 18:58 - Реактивний БпЛА у напрямку Слобожанського на Харківщині з південного сходу.
О 19:09 - БпЛА на Запоріжжя з півночі.
Оновлена інформація
О 19:32 - Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря.
О 19:40 - Реактивний БпЛА прямує у напрямку Катлабугу.
О 19:47 - Реактивний БпЛА на Ізмаїл.
О 20:05 - Реактивний БпЛА на південь Одещини з Чорного моря.
О 20:08 - Реактивний БпЛА на Суми зі сходу.
О 20:11 - Реактивний БпЛА на Чорноморськ з акваторії Чорного моря.
О 20:19 - Реактивний БпЛА у напрямку Ізмаїла зі сходу.
О 20:19 - БпЛА на Харків із півночі.
О 20:22 - Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
О 20:26 - Реактивний БпЛА на Суми зі сходу.
Оновлена інформація
О 20:37 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 20:50 - КАБи на Донеччину.
О 20:52 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:05 - БпЛА на півночі Кіровоградської області у західному напрямку.
О 21:10 - Повторні пуски КАБ на Донеччину.
О 21:15 - БпЛА на Харків з півночі.
О 21:23 - КАБи на Дніпропетровщину.
О 21:25 - КАБи на Суми з півночі.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль