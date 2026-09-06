Россия атакует Украину реактивными БПЛА 6 сентября, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 6 сентября продолжается атака российских беспилотников. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 18:48 — реактивный БПЛА на границе между Харьковской и Днепропетровской областями в северо-западном направлении.

В 18:49 — БПЛА на Харьков с севера.

В 18:51 — БПЛА в направлении Запорожья с северо-востока.

В 18:58 — реактивный БПЛА в направлении Слобожанского в Харьковской области с юго-востока.

В 19:09 — БПЛА на Запорожье с севера.

Обновленная информация

В 19:32 - Реактивный БпЛА на юг Одесчины с Черного моря.

В 19:40 - Реактивный БпЛА следует в направлении Катлабуга.

В 19:47 - Реактивный БпЛА на Измаил.

В 20:05 - Реактивный БпЛА на юг Одесчины с Черного моря.

В 20:08 - Реактивный БПЛА на Сумы с востока.

В 20:11 - Реактивный БПЛА на Черноморск из акватории Черного моря.

В 20:19 - Реактивный БпЛА в направлении Измаила с востока.

В 20:19 - БпЛА на Харьков с севера.

В 20:22 - Угроза применения баллистического вооружения с востока.

В 20:26 - Реактивный БпЛА на Сумы с востока.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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