Враг атаковал склады логистической компании в Днепре: есть раненые, вспыхнул пожар
Сегодня, 6 сентября, российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате российского удара возник пожар на складах логистической компании.
Позже он добавил, что в результате атаки россиян на Днепр ранения получили два человека.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
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