Враг атаковал склады логистической компании в Днепре: есть раненые, вспыхнул пожар

Сегодня, 6 сентября, российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате российского удара возник пожар на складах логистической компании.

Позже он добавил, что в результате атаки россиян на Днепр ранения получили два человека.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

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