РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12626 посетителей онлайн
Новости Атака на Днепр Удар РФ по склам на Киевщие
403 1

Враг атаковал склады логистической компании в Днепре: есть раненые, вспыхнул пожар

РФ нанесла удары по складам в Днепре

Сегодня, 6 сентября, российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, в результате российского удара возник пожар на складах логистической компании.

Позже он добавил, что в результате атаки россиян на Днепр ранения получили два человека.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Смотрите также: Горел продуктовый склад и здание логистической компании: ликвидированы масштабные пожары, вызванные атаками РФ на Днепропетровщину. ФОТО

Автор: 

Днепр (4791) обстрел (35256) Днепропетровская область (5680) Днепровский район (474)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 