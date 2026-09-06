Ворог атакував склади логістичної компанії в Дніпрі: є поранені, спалахнула пожежа

Сьогодні, 6 вересня, російські війська завдали удару по Дніпру, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, внаслідок російського удару зайнялася пожежа на складах логістичної компанії.

Пізніше він додав, що через атаку росіян на Дніпро дістали поранення двоє людей.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

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