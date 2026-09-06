Ворог атакував склади логістичної компанії в Дніпрі: є поранені, спалахнула пожежа
Сьогодні, 6 вересня, російські війська завдали удару по Дніпру, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, внаслідок російського удару зайнялася пожежа на складах логістичної компанії.
Пізніше він додав, що через атаку росіян на Дніпро дістали поранення двоє людей.
Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
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