УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13377 відвідувачів онлайн
Новини Атака на Дніпро Удари РФ по складах
528 1

Ворог атакував склади логістичної компанії в Дніпрі: є поранені, спалахнула пожежа

РФ ударила по складах у Дніпрі

Сьогодні, 6 вересня, російські війська завдали удару по Дніпру, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, внаслідок російського удару зайнялася пожежа на складах логістичної компанії.

Пізніше він додав, що через атаку росіян на Дніпро дістали поранення двоє людей.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Також дивіться: Горів продуктовий склад та будівля логістичної компанії: ліквідовано масштабні пожежі, спричинені атаками РФ на Дніпропетровщину. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3156) обстріл (36561) Дніпропетровська область (5244) Дніпровський район (485)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 