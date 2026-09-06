Зеленский заявил об ответе на российский террор: Украина готовит защиту от реактивных дронов

В последние дни Россия практически непрерывно наносит удары по Украине, в частности, используя новые реактивные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве 6 сентября.

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Президент заявил, что Украина ищет способы противодействия новому оружию и готовит ответ на российские атаки.

"Последние дни — ну действительно, это просто ужас, то, что происходит в небе, прежде всего", — сказал Зеленский.

По его словам, российский диктатор Путин сознательно усиливает удары. Украина, как подчеркнул президент, продолжит отвечать.

"Да, мы будем отвечать, уже отвечаем тем же. До тех пор, пока не закончится террор и не закончится война", — заявил Зеленский.

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Украина готовит массовую защиту от реактивных дронов

Зеленский также рассказал о работе по противодействию реактивным "Шахедам". По его словам, в Украине уже 67 компаний разрабатывают средства для массового уничтожения таких беспилотников.

"Сбивать их массово", — так президент определил главную цель этой работы.

В то же время Зеленский отметил, что три-пять украинских компаний уже добились результатов в противодействии реактивным беспилотникам.

Президент подчеркнул, что украинскому небу нужна массовая защита от новой угрозы.

При этом главным путем к завершению войны Зеленский назвал дипломатию.

"План А — максимально ускорить дипломатические усилия, чтобы уменьшить эскалацию", — заявил глава государства.

По его словам, речь идет прежде всего о прекращении эскалации со стороны России.

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Визит представителей Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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