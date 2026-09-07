Враг нанес удар по табачной фабрике в Прилуках, - СМИ
В результате вражеской атаки дронов в Прилуках Черниговской области пострадала табачная фабрика компании British American Tobacco.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Что известно?
Издание цитирует сотрудников предприятия, которые сообщили, что загорелась крыша сигаретного цеха. Сейчас пожарные тушат возгорание.
По словам очевидцев, все работники в тот момент находились в укрытии, никто не пострадал. У одной женщины наблюдалась острая стрессовая реакция. Ей оказали помощь.
Подробности
Воздушную тревогу в Прилуках объявили в 11:35. Впоследствии в городе раздались два громких взрыва и третий, более слабый, поднялся черный густой клуб дыма. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.
Прилукская табачная фабрика (British American Tobacco Ukraine) - это предприятие табачной промышленности в городе Прилуки, которое занимается производством сигарет.
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