Удар РФ по Прилукам: число погибших возросло до четырех, в области 30 раненых за сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ракетного удара РФ по Прилукам 19 мая погибли четыре человека - двое мужчин, женщина и 15-летний подросток. 30 человек получили ранения. Повреждены предприятия, торговые центры, магазины, аптеки, учебные заведения, квартиры и дома.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Были нанесены удары "гераней" по нефтегазовой инфраструктуре в Прилуцком и Нежинском районах.

Обстрелы 20 мая

Российский беспилотник нанес удар по курортному комплексу в Батуринской громаде. Есть повреждения, пожар на месте удара потушили. Уничтожен легковой автомобиль. Один человек пострадал. Ему оказали помощь на месте.

Черниговский район. В приграничных селах из-за ударов БПЛА возникли пожары. В самом Чернигове повреждены два легковых автомобиля.

Корюковский район. FPV-дрон нанес удар по территории лесничества в Сновском районе. Был нанесен удар по объекту связи.

Новгород-Северский район. В селе Семеновской громады в результате удара "ланцетом" повреждена бывшая пилорама.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Повышенный радиационный фон обнаружили на обломках дрона, которым РФ атаковала Черниговскую область, - СБУ. ФОТОрепортаж





