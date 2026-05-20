Удар РФ по Прилукам: число погибших возросло до четырех, в области 30 раненых за сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ракетного удара РФ по Прилукам 19 мая погибли четыре человека - двое мужчин, женщина и 15-летний подросток. 30 человек получили ранения. Повреждены предприятия, торговые центры, магазины, аптеки, учебные заведения, квартиры и дома.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Были нанесены удары "гераней" по нефтегазовой инфраструктуре в Прилуцком и Нежинском районах.
Обстрелы 20 мая
- Российский беспилотник нанес удар по курортному комплексу в Батуринской громаде. Есть повреждения, пожар на месте удара потушили. Уничтожен легковой автомобиль. Один человек пострадал. Ему оказали помощь на месте.
- Черниговский район. В приграничных селах из-за ударов БПЛА возникли пожары. В самом Чернигове повреждены два легковых автомобиля.
- Корюковский район. FPV-дрон нанес удар по территории лесничества в Сновском районе. Был нанесен удар по объекту связи.
- Новгород-Северский район. В селе Семеновской громады в результате удара "ланцетом" повреждена бывшая пилорама.
