Удар РФ по Прилукам: число погибших возросло до четырех, в области 30 раненых за сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Черниговская область

В результате ракетного удара РФ по Прилукам 19 мая погибли четыре человека - двое мужчин, женщина и 15-летний подросток. 30 человек получили ранения. Повреждены предприятия, торговые центры, магазины, аптеки, учебные заведения, квартиры и дома.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Были нанесены удары "гераней" по нефтегазовой инфраструктуре в Прилуцком и Нежинском районах.

Обстрелы 20 мая 

  •  Российский беспилотник нанес удар по курортному комплексу в Батуринской громаде. Есть повреждения, пожар на месте удара потушили. Уничтожен легковой автомобиль. Один человек пострадал. Ему оказали помощь на месте.
  • Черниговский район. В приграничных селах из-за ударов БПЛА возникли пожары. В самом Чернигове повреждены два легковых автомобиля.
  • Корюковский район. FPV-дрон нанес удар по территории лесничества в Сновском районе. Был нанесен удар по объекту связи.
  • Новгород-Северский район. В селе Семеновской громады в результате удара "ланцетом" повреждена бывшая пилорама.

Кузьмук, гриценко, єнахуров та їх численні заступники з держсекретарями, і мудрили з чЛЄНІв тогочасних РНБОУ, АПУ, глибоко зхвильовані???
20.05.2026 11:22 Ответить
Нічого не зрозумів! А к ЗЕленському, Рєзнікову, Умєрову, Данілову , Шмигалю ... в пана з Латвії немає питань ?
20.05.2026 11:33 Ответить
А к *****, яке запустило ракету, у вас обох питань нема.
20.05.2026 11:53 Ответить
Кацапи заспокояться тільки тоді , коли так само виглядатимуть
іх будинки , як Українські 🤬
20.05.2026 11:23 Ответить
Вони не заспокояться ніколи, навіть коли їх зупинять у цій війні. Просто мовчки будуть сидіти скреготіти зубами у себе на болотах. Бо ці виродки народжені щоб не самім краще жити, а щоб не давати жити краще іншим.
20.05.2026 11:58 Ответить
 
 