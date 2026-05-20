Удар РФ про Прилуках: кількість загиблих зросла до чотирьох, в області 30 поранених за добу. ФОТОрепортаж

Через ракетний удар РФ по Прилуках 19 травня загинуло четверо людей - двоє чоловіків, жінка і 15-річний хлопець. 30 людей постраждали. Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, квартири й будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Були удари "гераней" по нафтогазовій інфраструктурі в Прилуцькому і Ніжинському районах.

Обстріли 20 травня

російський безпілотник вдарив по відпочинковому комплексу в Батуринській громаді. Є пошкодження, пожежу на місці удару загасили. Знищений легковик. Одна людина постраждала. Їй надали допомогу на місці.

Чернігівський район. У прикордонних селах через удари БпЛА виникли пожежі. У самому Чернігові пошкоджені два легковики.

Корюківський район. FPV-дрон вдарив по території лісництва на Сновщині. Було влучання по обʼєкту звʼязку.

Новгород-Сіверський район. У селі Семенівської громади унаслідок удару "ланцетом" пошкоджена колишня пилорама.

