Удар РФ про Прилуках: кількість загиблих зросла до чотирьох, в області 30 поранених за добу. ФОТОрепортаж
Через ракетний удар РФ по Прилуках 19 травня загинуло четверо людей - двоє чоловіків, жінка і 15-річний хлопець. 30 людей постраждали. Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, квартири й будинки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Були удари "гераней" по нафтогазовій інфраструктурі в Прилуцькому і Ніжинському районах.
Обстріли 20 травня
- російський безпілотник вдарив по відпочинковому комплексу в Батуринській громаді. Є пошкодження, пожежу на місці удару загасили. Знищений легковик. Одна людина постраждала. Їй надали допомогу на місці.
- Чернігівський район. У прикордонних селах через удари БпЛА виникли пожежі. У самому Чернігові пошкоджені два легковики.
- Корюківський район. FPV-дрон вдарив по території лісництва на Сновщині. Було влучання по обʼєкту звʼязку.
- Новгород-Сіверський район. У селі Семенівської громади унаслідок удару "ланцетом" пошкоджена колишня пилорама.
Доречі, сьогодні 20 травня - 7-мі Роковини від Коронації Веселого Переможця2019 ! Вітаю всіх злочинців73% з вашим Святом Зрадництва!
