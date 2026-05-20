Новини Обстріли Чернігівщини
Удар РФ про Прилуках: кількість загиблих зросла до чотирьох, в області 30 поранених за добу. ФОТОрепортаж

чернігівщина

Через ракетний удар РФ по Прилуках 19 травня загинуло четверо людей - двоє чоловіків, жінка і 15-річний хлопець. 30 людей постраждали. Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, квартири й будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Були удари "гераней" по нафтогазовій інфраструктурі в Прилуцькому і Ніжинському районах.

Обстріли 20 травня 

  •  російський безпілотник вдарив по відпочинковому комплексу в Батуринській громаді. Є пошкодження, пожежу на місці удару загасили. Знищений легковик. Одна людина постраждала. Їй надали допомогу на місці.
  • Чернігівський район. У прикордонних селах через удари БпЛА виникли пожежі. У самому Чернігові пошкоджені два легковики.
  • Корюківський район. FPV-дрон вдарив по території лісництва на Сновщині. Було влучання по обʼєкту звʼязку.
  • Новгород-Сіверський район. У селі Семенівської громади унаслідок удару "ланцетом" пошкоджена колишня пилорама.

Кузьмук, гриценко, єнахуров та їх численні заступники з держсекретарями, і мудрили з чЛЄНІв тогочасних РНБОУ, АПУ, глибоко зхвильовані???
20.05.2026 11:22 Відповісти
Нічого не зрозумів! А к ЗЕленському, Рєзнікову, Умєрову, Данілову , Шмигалю ... в пана з Латвії немає питань ?
20.05.2026 11:33 Відповісти
А к *****, яке запустило ракету, у вас обох питань нема.
20.05.2026 11:53 Відповісти
Та Путло Погане було таким ще в 1999 році , коли ще не було Президентом Мацковії та вже перетворювало в щебінь Ічкерію ... але якесь інше було життя в Неньці, поки 7 років тому зрадники73% не накрили 21 квітня 2019 року Путлу обідній стіл зі своїх виборчих бюлетнів та поклали на нього Україну - "Кушайте, Владимир Владимирович! Украина ЗЕленского - это очень вкусно!" ...Путло і їси , аж рохкає від задоволення !

Доречі, сьогодні 20 травня - 7-мі Роковини від Коронації Веселого Переможця2019 ! Вітаю всіх злочинців73% з вашим Святом Зрадництва!
20.05.2026 12:22 Відповісти
Кацапи заспокояться тільки тоді , коли так само виглядатимуть
іх будинки , як Українські 🤬
20.05.2026 11:23 Відповісти
Вони не заспокояться ніколи, навіть коли їх зупинять у цій війні. Просто мовчки будуть сидіти скреготіти зубами у себе на болотах. Бо ці виродки народжені щоб не самім краще жити, а щоб не давати жити краще іншим.
20.05.2026 11:58 Відповісти
 
 