Кількість жертв удару РФ по Прилуках зросла до 3: поранений 15-річний хлопець помер у лікарні. ФОТО

Ракетний удар по Прилуках Чернігівської області забрав життя вже трьох людей. У лікарні помер поранений хлопець.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, медики довго боролися за життя дитини - йому було 15 років - але, на жаль, врятувати хлопця не вдалося.

Зросла кількість поранених

Станом на зараз відомо про 23 поранених людей. Ще у шістьох - гостра реакція на стрес.

"Багато руйнувань у місті. Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, багатоповерхівки й приватні оселі, три десятки автівок", - йдеться у повідомленні.





Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили балістикою по центру Прилук: двоє загиблих, щонайменше 17 поранених.

Внаслідок атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр", поранено співробітників.

