Кількість жертв удару РФ по Прилуках зросла до 3: поранений 15-річний хлопець помер у лікарні. ФОТО
Ракетний удар по Прилуках Чернігівської області забрав життя вже трьох людей. У лікарні помер поранений хлопець.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, медики довго боролися за життя дитини - йому було 15 років - але, на жаль, врятувати хлопця не вдалося.
Зросла кількість поранених
Станом на зараз відомо про 23 поранених людей. Ще у шістьох - гостра реакція на стрес.
"Багато руйнувань у місті. Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, багатоповерхівки й приватні оселі, три десятки автівок", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили балістикою по центру Прилук: двоє загиблих, щонайменше 17 поранених.
- Внаслідок атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр", поранено співробітників.
