Кількість жертв удару РФ по Прилуках зросла до 3: поранений 15-річний хлопець помер у лікарні. ФОТО

Ракетний удар по Прилуках Чернігівської області забрав життя вже трьох людей. У лікарні помер поранений хлопець.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, медики довго боролися за життя дитини - йому було 15 років - але, на жаль, врятувати хлопця не вдалося. 

Зросла кількість поранених

Станом на зараз відомо про 23 поранених людей. Ще у шістьох - гостра реакція на стрес.

"Багато руйнувань у місті. Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, багатоповерхівки й приватні оселі, три десятки автівок", - йдеться у повідомленні.

Прилуки після обстрілу
Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили балістикою по центру Прилук: двоє загиблих, щонайменше 17 поранених.
  • Внаслідок атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр", поранено співробітників.

Ворог убиває дітей ,а чому не завдаются удари по Донецькій ,Луганській окупаційних адміністраціях ?
19.05.2026 16:07 Відповісти
Спитайте у вищого військового керівництва або у зєлі. Чому ви про це запитуєте під новиною про загибель дитини?
19.05.2026 16:10 Відповісти
Допоки будинки в москві не будуть виглядати так ,
як виглядають в Украіні ( в кожному місті) ,
реакція москальні буде нульова !!
19.05.2026 18:14 Відповісти
Мерзота,**** симоньянша на солов'їном помьоті розказує як її дочка нібито запитує у неї що БПЛА по ним фашисти запускають.На що вона їй відповіла що так.Ху...ло зі своєю недоармією вбив 700 українських дітей,більше 2000 поранено.Горіть їм тварям в пеклі разом з їхніми чадами.
19.05.2026 19:06 Відповісти
 
 