Удар РФ по Прилукам: раненный 15-летний парень скончался в больнице. ФОТО

Ракетный удар по Прилукам в Черниговской области унес жизни уже трёх человек. В больнице скончался раненый молодой человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, медики долго боролись за жизнь ребенка - ему было 15 лет - но, к сожалению, спасти парня не удалось.

Увеличилось количество раненых

На данный момент известно о 23 раненых. Еще у шестерых - острая реакция на стресс.

"Много разрушений в городе. Повреждены предприятия, торговые центры, магазины, аптеки, учебные заведения, многоэтажки и частные дома, три десятка автомобилей", - говорится в сообщении.





Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли баллистический удар по центру Прилук: двое погибших, по меньшей мере 17 раненых.

В результате атаки пострадал ТЦ "Эпицентр", ранены сотрудники.

