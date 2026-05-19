Новости Обстрелы Черниговщины
1 966 2

Удар РФ по Прилукам: раненный 15-летний парень скончался в больнице. ФОТО

Ракетный удар по Прилукам в Черниговской области унес жизни уже трёх человек. В больнице скончался раненый молодой человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, медики долго боролись за жизнь ребенка - ему было 15 лет - но, к сожалению, спасти парня не удалось. 

Увеличилось количество раненых

На данный момент известно о 23 раненых. Еще у шестерых - острая реакция на стресс.

"Много разрушений в городе. Повреждены предприятия, торговые центры, магазины, аптеки, учебные заведения, многоэтажки и частные дома, три десятка автомобилей", - говорится в сообщении.

Прилуки после обстрела
Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что рашисты нанесли баллистический удар по центру Прилук: двое погибших, по меньшей мере 17 раненых.
  • В результате атаки пострадал ТЦ "Эпицентр", ранены сотрудники.

Ворог убиває дітей ,а чому не завдаются удари по Донецькій ,Луганській окупаційних адміністраціях ?
19.05.2026 16:07 Ответить
Спитайте у вищого військового керівництва або у зєлі. Чому ви про це запитуєте під новиною про загибель дитини?
19.05.2026 16:10 Ответить
 
 