Новости Обстрелы Черниговщины
Рашисты третьи сутки подряд атакуют объекты "Нафтогаза": на этот раз - в Черниговской области

РФ уже третьи сутки атакует объекты "Нафтогаза": что известно?

Третьи сутки подряд российские оккупанты наносят удары по объектам "Нафтогаза". На этот раз под ударом оказалась инфраструктура в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Утром 19 мая враг нанес удары сразу по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области.

В результате попаданий дронов на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования. Персонал одного из атакованных объектов эвакуирован, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время на местах работают все соответствующие службы. Последствия атаки и масштабы повреждений уточняются.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 18 мая российские оккупанты нанесли удар дронами по объектам критической инфраструктуры Группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.
  • Вечером понедельника, 18 мая, российские войска атаковали тремя баллистическими ракетами объекты Группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

Оманська Гнида думала тільки вона може літачками запускати? )

а паРаша серйозно - балістикою

Оманська ZеГнида де фламінги та балістика про які ти срало ротом ще в минулому році?
19.05.2026 10:24 Ответить
...вова, видай указ, що забороняє рашистам обстрілювати Україну!
19.05.2026 11:02 Ответить
 
 