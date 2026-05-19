Рашисты третьи сутки подряд атакуют объекты "Нафтогаза": на этот раз - в Черниговской области

Третьи сутки подряд российские оккупанты наносят удары по объектам "Нафтогаза". На этот раз под ударом оказалась инфраструктура в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.



"Утром 19 мая враг нанес удары сразу по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области.



В результате попаданий дронов на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования. Персонал одного из атакованных объектов эвакуирован, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время на местах работают все соответствующие службы. Последствия атаки и масштабы повреждений уточняются.



Ранее сообщалось, что в ночь на 18 мая российские оккупанты нанесли удар дронами по объектам критической инфраструктуры Группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

Вечером понедельника, 18 мая, российские войска атаковали тремя баллистическими ракетами объекты Группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

