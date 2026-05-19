Рашисти третю добу поспіль атакують об’єкти "Нафтогазу": цього разу - на Чернігівщині

Третю добу поспіль російські окупанти атакують об'єкти Нафтогазу. Цього разу під ударом інфраструктура на Чернігівщині.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині.



Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали, постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місцях працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 18 травня російські окупанти вдарили дронами по об'єктах критичної інфраструктури Групи Нафтогаз на Дніпропетровщині.

Ввечері понеділка, 18 травня, російські війська атакували трьома балістичними ракетами об'єкти Групи "Нафтогаз " у Дніпропетровській області.

