Рашисты нанесли ракетный удар по центру Прилук: двое погибших, по меньшей мере 17 раненых. ФОТО

Сегодня, 19 мая, около 10 утра войска РФ нанесли удар баллистической ракетой по центру Прилук в Черниговской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Куда попал враг?

Как отмечается, под ударом оказалось одно из предприятий. Поврежден торговый центр, расположенный рядом с местом прилета, супермаркет и пожарная техника.







Есть жертвы

К сожалению, уже сейчас известно о двух погибших. По данным ОВА, по меньшей мере 17 раненых. Среди них - 14-летний ребенок.

Медики оказывают всем необходимую помощь.

Соответствующие службы работают на месте атаки.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

