2 924 3
Рашисты нанесли ракетный удар по центру Прилук: двое погибших, по меньшей мере 17 раненых. ФОТО
Сегодня, 19 мая, около 10 утра войска РФ нанесли удар баллистической ракетой по центру Прилук в Черниговской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Куда попал враг?
Как отмечается, под ударом оказалось одно из предприятий. Поврежден торговый центр, расположенный рядом с местом прилета, супермаркет и пожарная техника.
Есть жертвы
К сожалению, уже сейчас известно о двух погибших. По данным ОВА, по меньшей мере 17 раненых. Среди них - 14-летний ребенок.
Медики оказывают всем необходимую помощь.
Соответствующие службы работают на месте атаки.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча скоріше ця Балаболістична ракета хапущена була з Москви по нам в 2019му