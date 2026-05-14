В Черниговской области после атаки РФ остались без электричества более 31 тыс. абонентов

Атака на энергетику на юге области: тысячи семей без света

В Черниговской области ночью россияне атаковали энергетический объект. Без электроснабжения остались более 31 тысячи потребителей, продолжаются приготовления к восстановлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Черниговоблэнерго.

"В результате атаки врага поврежден энергообъект в Черниговском районе", - говорится в сообщении.

Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

  • разрушение жилых домов;
  • пожары после падения обломков;
  • частичные обрушения многоэтажек;
  • люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская, Полтавская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

