В Черниговской области после атаки РФ остались без электричества более 31 тыс. абонентов
В Черниговской области ночью россияне атаковали энергетический объект. Без электроснабжения остались более 31 тысячи потребителей, продолжаются приготовления к восстановлению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Черниговоблэнерго.
"В результате атаки врага поврежден энергообъект в Черниговском районе", - говорится в сообщении.
Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
Массированный комбинированный удар 14 мая
Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.
Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:
- разрушение жилых домов;
- пожары после падения обломков;
- частичные обрушения многоэтажек;
- люди могут оказаться под завалами.
Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская, Полтавская области. Кроме того, была атакована Одесская область.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль