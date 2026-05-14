На Чернігівщині після атаки РФ знеструмлено понад 31 тис. абонентів

Атака на енергетику на півдні області: тисячі родин без світла

У Чернігівській області вночі росіяни атакували енергооб'єкт. Без електропостачання залишилися понад 31 тисяча споживачів, тривають підготовки до відновлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Чернігівобленерго.

"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі", - йдеться в повідомленні.

Енергетики розпочнуть виконувати відновлювальні роботи щойно дозволить безпекова ситуація.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

  • руйнування житлових будинків;
  • пожежі після падіння уламків;
  • часткові обвали багатоповерхівок;
  • люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина. Крім того, була атакована Одещина.

