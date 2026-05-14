На Чернігівщині після атаки РФ знеструмлено понад 31 тис. абонентів
У Чернігівській області вночі росіяни атакували енергооб'єкт. Без електропостачання залишилися понад 31 тисяча споживачів, тривають підготовки до відновлення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Чернігівобленерго.
"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі", - йдеться в повідомленні.
Енергетики розпочнуть виконувати відновлювальні роботи щойно дозволить безпекова ситуація.
Масований комбінований удар 14 травня
Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.
Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:
- руйнування житлових будинків;
- пожежі після падіння уламків;
- часткові обвали багатоповерхівок;
- люди можуть бути під завалами.
Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина. Крім того, була атакована Одещина.
