Рашисти вдарили балістикою по центру Прилук: двоє загиблих, щонайменше 17 поранених. ФОТО
Сьогодні, 19 травня, близько 10 ранку війська РФ вдарили балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, під ударом - одне із підприємств. Пошкоджений торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка.
Є жертви
На жаль, уже зараз відомо про двох загиблих людей. За даними ОВА, щонайменше 17 поранених. Серед них 14-річна дитина.
Медики надають усім необхідну допомогу.
Відповідні служби працюють на місці атаки.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
