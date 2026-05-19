Рашисти вдарили балістикою по центру Прилук: двоє загиблих, щонайменше 17 поранених. ФОТО

Сьогодні, 19 травня, близько 10 ранку війська РФ вдарили балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, під ударом - одне із підприємств. Пошкоджений торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти третю добу поспіль атакують об’єкти "Нафтогазу": цього разу - на Чернігівщині

Є жертви

На жаль, уже зараз відомо про двох загиблих людей. За даними ОВА, щонайменше 17 поранених. Серед них 14-річна дитина.

Медики надають усім необхідну допомогу.

Відповідні служби працюють на місці атаки.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині після атаки РФ знеструмлено понад 31 тис. абонентів