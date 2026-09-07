Ворог ударив по тютюновій фабриці у Прилуках, - ЗМІ

Внаслідок ворожої атаки дронів у Прилуках на Чернігівщині постраждала тютюнова фабрика компанії British American Tobacco.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Видання цитує працівників підприємства, які повідомили, що загорівся дах сигаретного цеху. Наразі пожежники гасять займання.

За словами очевидців, усі працівники були на той момент в укритті, ніхто не постраждав. В однієї жінки була гостра реакція на стрес. Їй надали допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пошкодила енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла 7 тисяч абонентів міста Прилуки

Деталі

Повітряну тривогу в Прилуках оголосили об 11:35. Згодом в місті пролунали два гучних вибухи, та третій слабший, здійнявся чорний густий клуб диму. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників на місто.

Прилуцька тютюнова фабрика (British American Tobacco Ukraine) - це підприємство тютюнової промисловості у місті Прилуки, яке займається виробництвом цигарок.

Також читайте: Удар РФ про Прилуках: кількість загиблих зросла до чотирьох, в області 30 поранених за добу. ФОТОрепортаж