Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: двое погибших, 10 пострадавших (обновлено). ВИДЕО

В ночь на 8 сентября российские войска совершили комбинированную атаку на Киев. Сначала город атаковали беспилотники, затем были зафиксированы пуски баллистических ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КГВА.

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По состоянию на 5:34 известно о шести пострадавших. Троих человек госпитализировали, еще троим медики оказали помощь амбулаторно.

"По состоянию на 06:30 известно о 7 пострадавших. К сожалению, также есть информация о 2 погибших в результате вражеской атаки. Выражаем соболезнования родным и близким", - сообщили в КГВА.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что в столице возросло количество пострадавших.

"Количество пострадавших в результате российской атаки увеличилось до 10", - говорится в сообщении.

Повреждены жилые дома

В Соломенском районе обломки упали на пятиэтажный жилой дом. В другом месте поврежден трехэтажный дом.

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В Дарницком районе в результате падения обломков поврежден автомобиль.

Также предварительно сообщалось о заблокированных людях в жилом доме в Голосеевском районе.

В столице возникли пожары

В Соломенском районе из-за атаки загорелось складское помещение. В Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения.

В Подольском районе зафиксированы возгорания гаражей и автомобилей, а также нежилой территории. В Дарницком районе произошло возгорание на нежилой территории.

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