Росія вночі атакувала Україну ракетами та 166 дронами: ППО знищила 175 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 8 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Основними напрямками удару були, Київ, область та Одещина. Ворог застосував ракети різних типів та 166 ударних БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Починаючи з 18:00 7 вересня російські війська атакували Україну:

протикорабельними ракетами "Онікс";

балістичними ракетами "Іскандер-М", С-400/KN-23;

32 крилатими ракетами Х-101;

166 ударними БпЛА типу Shahed, понад половину з яких становили реактивні дрони, а також дронами-імітаторами "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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ППО знищила або подавила 175 цілей

За попередніми даними, станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 175 повітряних цілей:

2 балістичні ракети;

31 крилату ракету Х-101/"Іскандер-К";

142 ударні БпЛА Shahed, "Гербера" та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 29 локаціях, а падіння збитих цілей та їхніх уламків — на 9 локаціях.

Атака ще триває

Станом на 08:30 у повітряному просторі залишалося близько десяти російських БпЛА.

У Повітряних силах закликали дотримуватися правил безпеки.

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