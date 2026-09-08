Россия ночью атаковала Украину ракетами и 166 дронами: ПВО уничтожила 175 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 8 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине. Основными направлениями удара стали Киев, Киевская область и Одесская область. Враг применил ракеты различных типов и 166 ударных БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Начиная с 18:00 7 сентября российские войска атаковали Украину:
- противокорабельными ракетами "Оникс";
- баллистическими ракетами "Искандер-М", С-400/KN-23;
- 32 крылатыми ракетами Х-101;
- 166 ударными БПЛА типа Shahed, более половины из которых составляли реактивные дроны, а также дронами-имитаторами "Пародия".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
ПВО уничтожила или подавила 175 целей
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила 175 воздушных целей:
- 2 баллистические ракеты;
- 31 крылатая ракета Х-101/"Искандер-К";
- 142 ударных БПЛА Shahed, "Гербера" и других типов.
В то же время зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников в 29 точках, а падение сбитых целей и их обломков — в 9 точках.
Атака продолжается
По состоянию на 08:30 в воздушном пространстве оставалось около десяти российских БПЛА.
В Воздушных силах призвали соблюдать правила безопасности.
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