Нічна атака РФ на Київщину: пожежі на підприємствах, знищено 7 вантажівок (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Росія атакувала дронами Бориспільський та Фастівський райони Київщини. На промислових підприємствах виникли пожежі, знищено сім вантажівок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС України.
На Бориспільщині виникли пожежі на промислових підприємствах. На одному вогонь знищив сім вантажних автомобілів.
Також ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів. Рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували загоряння.
На Київщині внаслідок масованої атаки постраждав чоловік
Унаслідок масованої атаки РФ на Київщину, яка триває з вечора 7 вересня, постраждав чоловік у Білій Церкві. Він дістав осколкові поранення, медики надають йому необхідну допомогу, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
Нові подробиці атаки
У Броварському районі пошкоджено три приватні будинки та автомобіль, в Обухівському - приватний будинок.
У Білоцерківському районі пошкоджені виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння.
Наслідки атаки
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