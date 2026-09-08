Нічна атака РФ на Київщину: пожежі на підприємствах, знищено 7 вантажівок (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Росія атакувала дронами Бориспільський та Фастівський райони Київщини. На промислових підприємствах виникли пожежі, знищено сім вантажівок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС України.

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На Бориспільщині виникли пожежі на промислових підприємствах. На одному вогонь знищив сім вантажних автомобілів.

Також ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів. Рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували загоряння.

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На Київщині внаслідок масованої атаки постраждав чоловік

Унаслідок масованої атаки РФ на Київщину, яка триває з вечора 7 вересня, постраждав чоловік у Білій Церкві. Він дістав осколкові поранення, медики надають йому необхідну допомогу, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Нові подробиці атаки

У Броварському районі пошкоджено три приватні будинки та автомобіль, в Обухівському - приватний будинок.

У Білоцерківському районі пошкоджені виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння.

Наслідки атаки







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