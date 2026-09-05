Від ранку ворог атакував 3 райони Київщини: пошкоджено будинки
Упродовж 4 вересня ворог атакував Київщину ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Наслідки
За даними ОВА, зафіксовано пошкодження у п’яти районах області. Загалом пошкоджено 28 об’єктів: складські приміщення, заклади освіти, приватні будинки, багатоповерхівки, транспортні засоби, обладнання АЗС та адміністративне приміщення.
На жаль, у Бориспільському районі постраждали дві жінки. Вони отримали необхідну медичну допомогу в лікарні. Надалі лікуватимуться амбулаторно.
Зранку атаки продовжилися
Сьогодні зранку ворожі атаки на Київщину продовжилися. У Фастівському районі пошкоджено два приватні будники. У Обухівському - два. Ще один приватний будинок ворог пошкодив у Бориспільському районі.
На місцях працюють усі необхідні служби. Ліквідовуємо наслідки атак, фіксуємо пошкодження та допомагаємо людям.
Дякую нашим захисникам неба за роботу та захист Київщини.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Росія масовано атакувала Київщину: під ударом опинилися три райони, є постраждалі.
Будь ласка, зачекайте...
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