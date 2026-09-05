Від ранку ворог атакував 3 райони Київщини: пошкоджено будинки

Упродовж 4 вересня ворог атакував Київщину ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наслідки

За даними ОВА, зафіксовано пошкодження у п’яти районах області. Загалом пошкоджено 28 об’єктів: складські приміщення, заклади освіти, приватні будинки, багатоповерхівки, транспортні засоби, обладнання АЗС та адміністративне приміщення.

На жаль, у Бориспільському районі постраждали дві жінки. Вони отримали необхідну медичну допомогу в лікарні. Надалі лікуватимуться амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Київщину: у Бориспільському районі горять складські приміщення

Зранку атаки продовжилися

Сьогодні зранку ворожі атаки на Київщину продовжилися. У Фастівському районі пошкоджено два приватні будники. У Обухівському - два. Ще один приватний будинок ворог пошкодив у Бориспільському районі.

На місцях працюють усі необхідні служби. Ліквідовуємо наслідки атак, фіксуємо пошкодження та допомагаємо людям.

Дякую нашим захисникам неба за роботу та захист Київщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Бориспільщину балістикою: загинуло дві людини, 8 поранених, пошкоджено АЗС та склади (оновлено). ФОТОрепортаж

Що передувало?