Атака на Київщину: у Бориспільському районі горять складські приміщення

Протягом ночі 27 серпня російські загарбники атакували Київську область ударними дронами та балістичними ракетами. Під ударом опинилися чотири райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко.

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"У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі триває її ліквідація, на місці задіяні всі необхідні служби.

Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає.

"Повітряна тривога триває. Прошу залишатися в укриттях та не нехтувати сигналами тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", - наголосив Ткаченко.

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