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Новости Обстрел Киевщины
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Атака на Киевщину: в Бориспольском районе горят складские помещения

Обстрелы Киевской области 27 августа

В ночь на 27 августа российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. Под ударом оказались четыре района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Тимур Ткаченко.

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"В Бориспольском районе в результате атаки возник пожар в складских помещениях. В настоящее время ведется его ликвидация, на месте задействованы все необходимые службы.

Также повреждены складские помещения в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет.

"Воздушная тревога продолжается. Прошу оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги. Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Ткаченко.

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Киевская область (4984) обстрел (35072) Бориспольский район (91) Броварский район (107) Вышгородский район (90) Фастовский район (85)
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