Атака на Киевщину: в Бориспольском районе горят складские помещения
В ночь на 27 августа российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. Под ударом оказались четыре района.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Тимур Ткаченко.
"В Бориспольском районе в результате атаки возник пожар в складских помещениях. В настоящее время ведется его ликвидация, на месте задействованы все необходимые службы.
Также повреждены складские помещения в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших среди населения нет.
"Воздушная тревога продолжается. Прошу оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги. Берегите себя и своих близких", - подчеркнул Ткаченко.
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