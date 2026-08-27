Российская атака на Киев: в двух районах столицы упали обломки

В ночь на 27 августа в результате российского авиаудара по Киеву было зафиксировано падение обломков в Подольском и Шевченковском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом сообщила КГВА.

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В Подольском районе обломки упали во дворе жилого дома. Информация о возможных пострадавших и повреждениях на тот момент уточнялась.

Впоследствии КГВА сообщила о падении обломков также в Шевченковском районе - на территории учебного заведения.

Перед этим в столице прогремела серия взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Киева.

Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.

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