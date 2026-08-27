Російська атака на Київ: у двох районах столиці впали уламки
У ніч проти 27 серпня внаслідок російської повітряної атаки на Київ зафіксували падіння уламків у Подільському та Шевченківському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила КМВА.
У Подільському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Інформація про можливих постраждалих та пошкодження на той момент уточнювалася.
Згодом КМВА повідомила про падіння уламків також у Шевченківському районі — на території навчального закладу.
Перед цим у столиці пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух балістичних ракет у напрямку Києва.
Інформація про наслідки атаки та постраждалих уточнюється.
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