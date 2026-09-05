С утра враг атаковал 3 района Киевщины: повреждены дома

В течение 4 сентября враг нанес удары по Киевской области с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Последствия

По данным ОГА, зафиксированы повреждения в пяти районах области. Всего повреждено 28 объектов: складские помещения, учебные заведения, частные дома, многоэтажные здания, транспортные средства, оборудование АЗС и административное помещение.

К сожалению, в Бориспольском районе пострадали две женщины. Им оказали необходимую медицинскую помощь в больнице. В дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

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Утром атаки продолжились

Сегодня утром вражеские атаки на Киевскую область продолжились. В Фастовском районе повреждены два частных дома. В Обуховском — два. Еще один частный дом враг повредил в Бориспольском районе.

На местах работают все необходимые службы. Ликвидируем последствия атак, фиксируем повреждения и помогаем людям.

Спасибо нашим защитникам неба за работу и защиту Киевской области.

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