С утра враг атаковал 3 района Киевщины: повреждены дома
В течение 4 сентября враг нанес удары по Киевской области с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Последствия
По данным ОГА, зафиксированы повреждения в пяти районах области. Всего повреждено 28 объектов: складские помещения, учебные заведения, частные дома, многоэтажные здания, транспортные средства, оборудование АЗС и административное помещение.
К сожалению, в Бориспольском районе пострадали две женщины. Им оказали необходимую медицинскую помощь в больнице. В дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.
Утром атаки продолжились
Сегодня утром вражеские атаки на Киевскую область продолжились. В Фастовском районе повреждены два частных дома. В Обуховском — два. Еще один частный дом враг повредил в Бориспольском районе.
На местах работают все необходимые службы. Ликвидируем последствия атак, фиксируем повреждения и помогаем людям.
Спасибо нашим защитникам неба за работу и защиту Киевской области.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия массированно атаковала Киевскую область: под ударом оказались три района, есть пострадавшие.
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