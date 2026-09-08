Ночная атака РФ на Киевскую область: пожары на предприятиях, уничтожено 7 грузовиков. ВИДЕО+ФОТО

Россия нанесла удар с помощью дронов по Бориспольскому и Фастовскому районам Киевской области. На промышленных предприятиях возникли пожары, уничтожено семь грузовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Бориспольском районе возникли пожары на промышленных предприятиях. На одном из них огонь уничтожил семь грузовых автомобилей.

Также враг дважды атаковал здание одного из логистических комплексов. Спасатели оперативно прибыли на места происшествий и ликвидировали возгорания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: шестеро пострадавших, есть пожары и повреждения домов. ВИДЕО

На Киевщине в результате массированной атаки пострадал мужчина.



В результате массированной атаки РФ на Киевщину, которая продолжается с вечера 7 сентября, пострадал мужчина в Белой Церкви. Он получил осколочные ранения, медики оказывают ему необходимую помощь, сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Новые подробности атаки

В Броварском районе повреждены три частных дома и автомобиль, в Обуховском - частный дом.

В Белоцерковском районе повреждены производственное и складское помещение, два многоквартирных дома и частное домовладение.

Последствия атаки







Читайте также на "Цензор.НЕТ": С утра враг атаковал 3 района Киевской области: повреждены дома