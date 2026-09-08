В 20-х числах сентября рассчитываю на встречу с Трампом, - Зеленский
Украина рассчитывает на конкретный результат в вопросе получения антибаллистических ракет от США. Соответствующие запросы уже переданы представителям Трампа.
Об этом президент Зеленский заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам Зеленского, американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер получили подробную информацию о необходимых Украине противоракетных ракетах и сроках их поставки.
"Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом. Поднимать эту тему (противодействие баллистике. - Ред.). И, дай Бог, будет результат", - сказал президент.
Глава государства отметил, что стороны движутся к трехстороннему формату.
"Здесь я не могу раскрывать все детали. Мы договорились с американской стороной, что давайте сначала подготовим все это между собой, а потом уже проинформируем общество", - добавил он.
Визит представителей Трампа в Украину
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
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