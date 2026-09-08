В 20-х числах сентября рассчитываю на встречу с Трампом, - Зеленский

Украина рассчитывает на конкретный результат в вопросе получения антибаллистических ракет от США. Соответствующие запросы уже переданы представителям Трампа.

Об этом президент Зеленский заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По словам Зеленского, американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер получили подробную информацию о необходимых Украине противоракетных ракетах и сроках их поставки.

"Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом. Поднимать эту тему (противодействие баллистике. - Ред.). И, дай Бог, будет результат", - сказал президент.

Глава государства отметил, что стороны движутся к трехстороннему формату.

"Здесь я не могу раскрывать все детали. Мы договорились с американской стороной, что давайте сначала подготовим все это между собой, а потом уже проинформируем общество", - добавил он.

Читайте: Трамп провел беседу с Бернемом: обсуждали завершение войны в Украине

Визит представителей Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

Читайте: Зеленский о массированной атаке РФ: Очень хорошие результаты по сбиванию крылатых ракет, особенно непросто с баллистикой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж