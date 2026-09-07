Трамп провел беседу с Бернемом: речь шла о завершении войны в Украине
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Энди Бернем в понедельник провели телефонный разговор. Среди прочего они обсудили вопрос о завершении российско-украинской войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.
Трамп и Бернем обсудили перемирие
В ходе разговора Трамп и Бернем согласились, что необходимо продолжать работу над достижением перемирия в российско-украинской войне.
По их словам, перемирие должно помочь предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.
Премьер-министр Великобритании также подтвердил поддержку Украины и недавних мирных переговоров под эгидой США.
Бернем подчеркнул готовность Лондона и в дальнейшем поддерживать работу по завершению войны.
О чем еще говорили лидеры
Кроме того, Трамп и Бернем обсудили конфликт на Ближнем Востоке.
Британский премьер-министр выразил поддержку достижению мира и безопасности в регионе. Среди важных вопросов он назвал:
- реализацию решения о двух государствах;
- восстановление судоходства в Ормузском проливе;
- недопущение получения Ираном ядерного оружия.
Лидеры также выразили надежду, что в ближайшее время снова проведут беседу.
Напомним, 6 сентября специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В украинскую столицу также прибыли советники по национальной безопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии.
Перед этим Уиткофф и Кушнер посетили Москву, где провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
После встречи с американскими переговорщиками Зеленский заявил, что получил от них сообщение: "россияне готовы к переговорам".
Визит посланников Трампа в Украину
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
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