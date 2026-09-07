Трамп провел беседу с Бернемом: речь шла о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Энди Бернем в понедельник провели телефонный разговор. Среди прочего они обсудили вопрос о завершении российско-украинской войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.

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Трамп и Бернем обсудили перемирие

В ходе разговора Трамп и Бернем согласились, что необходимо продолжать работу над достижением перемирия в российско-украинской войне.

По их словам, перемирие должно помочь предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.

Премьер-министр Великобритании также подтвердил поддержку Украины и недавних мирных переговоров под эгидой США.

Бернем подчеркнул готовность Лондона и в дальнейшем поддерживать работу по завершению войны.

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О чем еще говорили лидеры

Кроме того, Трамп и Бернем обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

Британский премьер-министр выразил поддержку достижению мира и безопасности в регионе. Среди важных вопросов он назвал:

реализацию решения о двух государствах;

восстановление судоходства в Ормузском проливе;

недопущение получения Ираном ядерного оружия.

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Лидеры также выразили надежду, что в ближайшее время снова проведут беседу.

Напомним, 6 сентября специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В украинскую столицу также прибыли советники по национальной безопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии.

Перед этим Уиткофф и Кушнер посетили Москву, где провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

После встречи с американскими переговорщиками Зеленский заявил, что получил от них сообщение: "россияне готовы к переговорам".

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Визит посланников Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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