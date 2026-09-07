Трамп провів розмову з Бернемом: говорили про завершення війни в Україні
Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у понеділок провели телефонну розмову. Серед іншого, вони обговорили завершення російсько-української війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби британського уряду.
Трамп і Бернем обговорили перемир’я
Під час розмови Трамп та Бернем погодилися, що потрібно продовжувати роботу над досягненням перемир’я у російсько-українській війні.
За їхніми словами, перемир’я має допомогти запобігти подальшим людським жертвам.
Прем’єр-міністр Великої Британії також підтвердив підтримку України та нещодавніх мирних переговорів під егідою США.
Бернем наголосив на готовності Лондона й надалі підтримувати роботу щодо завершення війни.
Про що ще говорили лідери
Також Трамп і Бернем також обговорили конфлікт на Близькому Сході.
Британський прем’єр-міністр висловив підтримку досягненню миру та безпеки в регіоні. Серед важливих питань він назвав:
- реалізацію рішення щодо двох держав;
- відновлення судноплавства в Ормузькій протоці;
- недопущення отримання Іраном ядерної зброї.
Лідери також висловили сподівання, що найближчим часом знову проведуть розмову.
Нагадаємо, 6 вересня спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва. Вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.
До української столиці також прибули радники з національної безпеки лідерів Франції, Великої Британії та Німеччини.
Перед цим Віткофф і Кушнер відвідали Москву, де провели переговори з російським правителем Владіміром Путіним.
Після зустрічі з американськими перемовниками Зеленський заявив, що отримав від них послання: "росіяни готові до переговорів".
Візит посланців Трампа в Україну
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль