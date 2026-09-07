Трамп провів розмову з Бернемом: говорили про завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у понеділок провели телефонну розмову. Серед іншого, вони обговорили завершення російсько-української війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби британського уряду.

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Трамп і Бернем обговорили перемир’я

Під час розмови Трамп та Бернем погодилися, що потрібно продовжувати роботу над досягненням перемир’я у російсько-українській війні.

За їхніми словами, перемир’я має допомогти запобігти подальшим людським жертвам.

Прем’єр-міністр Великої Британії також підтвердив підтримку України та нещодавніх мирних переговорів під егідою США.

Бернем наголосив на готовності Лондона й надалі підтримувати роботу щодо завершення війни.

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Про що ще говорили лідери

Також Трамп і Бернем також обговорили конфлікт на Близькому Сході.

Британський прем’єр-міністр висловив підтримку досягненню миру та безпеки в регіоні. Серед важливих питань він назвав:

реалізацію рішення щодо двох держав;

відновлення судноплавства в Ормузькій протоці;

недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

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Лідери також висловили сподівання, що найближчим часом знову проведуть розмову.

Нагадаємо, 6 вересня спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва. Вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

До української столиці також прибули радники з національної безпеки лідерів Франції, Великої Британії та Німеччини.

Перед цим Віткофф і Кушнер відвідали Москву, де провели переговори з російським правителем Владіміром Путіним.

Після зустрічі з американськими перемовниками Зеленський заявив, що отримав від них послання: "росіяни готові до переговорів".

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Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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