Посланці Трампа привезли до Києва оновлені версії попередніх мирних планів: головною суперечністю залишається Донбас, - FT

Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер привезли до Києва оновлені версії попередніх американських мирних пропозицій. Ключовою суперечністю у мирних пропозиціях залишається питання територій Донбасу.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на низку джерел, обізнаних з ходом переговорів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Оновлені версії попередніх планів

У неділю, 6 вересня, Віткофф і Кушнер провели кількагодинні переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо шляхів припинення війни в Україні — наступного дня після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Кушнер заявив, що під час переговорів посланці висловили "нові ідеї", однак утримався від подробиць.

Втім джерела стверджують, що американці привезли до Києва оновлені версії попередніх документів щодо мирного врегулювання, переглянуті з урахуванням зміни обставин після того, як у лютому, на початку війни між США та Іраном, мирні переговори зайшли в глухий кут.

Співрозмовники видання кажуть, що посланці не запропонували багато нових ідей, а натомість намагалися відродити попередні пропозиції та зменшити розбіжності між Києвом і Москвою.

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Питання Донбасу - ключове

Зазначається, що головним суперечливим питанням залишається підконтрольна Україні частина Донбасу, яку Росія так і не змогла захопити, попри багаторічні бойові дії. Видання пише, що РФ вже окупувала близько 75% території Донбасу.

Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не віддасть Росії ні цю територію, ні будь-які інші землі, які нині контролюють російські війська.

На пресконференції після зустрічей Зеленський визнав, що переговорники обговорювали територіальні питання, але наголосив, що їх слід вирішувати "на рівні лідерів".

За підсумками переговорів Кушнер заявив, що Вашингтон розраховує відновити тристоронні переговори між Росією, Україною та Сполученими Штатами, які зайшли в глухий кут після початку війни в Ірані.

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Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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