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Новини Зеленський про територіальні поступки Територіальні поступки
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Територіальні питання можуть вирішуватися лише на рівні лідерів, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав територіальне питання "складним" та заявив, що такі питання можуть вирішуватися тільки на рівні лідерів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами після переговорів у Києві зі спецпредставниками президента США, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вирішення територіальних питань

"Актуальним залишається територіальне питання. Я думаю, що такі складні питання можуть вирішуватися тільки на рівні лідерів. Але головне, що сьогодні у нас є така можливість обговорити все: і гарантії безпеки, і майбутнє України, план процвітання", - сказав глава держави.

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Гарантії безпеки 

За словами Зеленського, із спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером говорили не тільки про безпекові гарантії, а й про економічні гарантії для України.

"Відновитись, відбудуватися. Ми розуміємо всі, які є виклики після закінчення війни, проговорюємо між собою. Наша армія, яка повинна бути сильною, і це для нас головні гарантії безпеки. Гарантії повинні бути сильними, чіткими. Ми не повинні боятися будь-яких майбутніх викликів", - сказав український лідер.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26881) територіальна цілісність (331)
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Топ коментарі
+5
Вова - ти точно сядеш
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06.09.2026 23:51 Відповісти
+4
На трибуналі розкажеш про якіі територіальні питання ти там варнякав, чмо протерміноване.
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06.09.2026 23:53 Відповісти
+2
Шмаркаля готова віддати каzапам чотири області і Крим? А чи готові українці?
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06.09.2026 23:53 Відповісти

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