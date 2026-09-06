Територіальні питання можуть вирішуватися лише на рівні лідерів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав територіальне питання "складним" та заявив, що такі питання можуть вирішуватися тільки на рівні лідерів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами після переговорів у Києві зі спецпредставниками президента США, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вирішення територіальних питань

"Актуальним залишається територіальне питання. Я думаю, що такі складні питання можуть вирішуватися тільки на рівні лідерів. Але головне, що сьогодні у нас є така можливість обговорити все: і гарантії безпеки, і майбутнє України, план процвітання", - сказав глава держави.

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Гарантії безпеки

За словами Зеленського, із спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером говорили не тільки про безпекові гарантії, а й про економічні гарантії для України.

"Відновитись, відбудуватися. Ми розуміємо всі, які є виклики після закінчення війни, проговорюємо між собою. Наша армія, яка повинна бути сильною, і це для нас головні гарантії безпеки. Гарантії повинні бути сильними, чіткими. Ми не повинні боятися будь-яких майбутніх викликів", - сказав український лідер.

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