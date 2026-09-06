Территориальные вопросы могут решаться только на уровне лидеров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал территориальный вопрос "сложным" и заявил, что такие вопросы могут решаться только на уровне лидеров.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после переговоров в Киеве со спецпредставителями президента США, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение территориальных вопросов

"Актуальным остается территориальный вопрос. Я думаю, что такие сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров. Но главное, что сегодня у нас есть такая возможность обсудить все: и гарантии безопасности, и будущее Украины, план процветания", — сказал глава государства.

Читайте также: Зеленский отверг отказ от Донбасса ради мира с РФ: "Дело не в километрах, а в людях"

Гарантии безопасности

По словам Зеленского, со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсуждались не только гарантии безопасности, но и экономические гарантии для Украины.

"Восстановиться, отстроиться. Мы все понимаем, какие вызовы ждут нас после окончания войны, обсуждаем это между собой. Наша армия, которая должна быть сильной, — это для нас главные гарантии безопасности. Гарантии должны быть сильными, четкими. Мы не должны бояться каких-либо будущих вызовов", — сказал украинский лидер.

Читайте также: Украина не отступит со своих территорий. Это наша история и наши ценности, - Зеленский