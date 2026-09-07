Посланники Трампа привезли в Киев обновленные версии предыдущих мирных планов: главным камнем преткновения остается Донбасс, - FT

Спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер привезли в Киев обновленные версии предыдущих американских мирных предложений. Ключевым спорным моментом в мирных предложениях остается вопрос о территориях Донбасса.

Об этом пишет изданиеFinancial Times со ссылкой на ряд источников, осведомленных о ходе переговоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обновленные версии предыдущих планов

В воскресенье, 6 сентября, Виткофф и Кушнер провели многочасовые переговоры с президентом Владимиром Зеленским о путях прекращения войны в Украине — на следующий день после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Кушнер заявил, что в ходе переговоров посланники высказали "новые идеи", однако воздержался от подробностей.

Впрочем, источники утверждают, что американцы привезли в Киев обновленные версии предыдущих документов о мирном урегулировании, пересмотренные с учетом изменения обстоятельств после того, как в феврале, в начале войны между США и Ираном, мирные переговоры зашли в тупик.

Собеседники издания говорят, что посланники не предложили много новых идей, а вместо этого пытались возродить предыдущие предложения и уменьшить разногласия между Киевом и Москвой.

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Вопрос Донбасса — ключевой

Отмечается, что главным спорным вопросом остается подконтрольная Украине часть Донбасса, которую Россия так и не смогла захватить, несмотря на многолетние боевые действия. Издание пишет, что РФ уже оккупировала около 75% территории Донбасса.

Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не отдаст России ни эту территорию, ни какие-либо другие земли, которые сейчас контролируют российские войска.

На пресс-конференции после встреч Зеленский признал, что участники переговоров обсуждали территориальные вопросы, но подчеркнул, что их следует решать "на уровне лидеров".

По итогам переговоров Кушнер заявил, что Вашингтон рассчитывает возобновить трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами, которые зашли в тупик после начала войны в Иране.

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Визит представителей Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Виткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Виткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Виткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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