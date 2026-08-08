Зеленский: Уходить с Донбасса не собираемся, никто не будет оставлять своих людей

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается полностью захватить Донбасс и будет искажать "анкориджские" договоренности с США, однако Украина не собирается оставлять своих людей и уходить со своих территорий.

Об этом глава государства сказал в интервью телемарафону "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ.

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Новые угрозы и запугивания со стороны РФ

По словам Зеленского, Россия и в дальнейшем будет применять кибератаки, ракетное давление и запугивание, поскольку Путин не может добиться победы в войне.

"Мы должны примерно понимать, что происходит с "русскими", чтобы осознать, что они пойдут на все что угодно. Будут сотни, тысячи кибератак, будет применение ракетного давления, будут запугивания и т. д. Они не меняются. Почему? Путин пока не может одержать победу в этой войне. К сожалению, мы должны признавать и понимать, что происходит", - сказал глава государства.

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Мобилизация в РФ и попытки захватить Донбасс

Кроме того, по словам президента, в РФ обдумывают проведение новой волны мобилизации.

"Путин думает о мобилизации. Он думает, как обмануть свой народ. Провести массовую мобилизацию, при этом не объявив о ней. Заключить какие-то теневые контракты, перекрыть границы и так далее. Мы это видим. Мы уже видим много соответствующих шагов. Ему нужно продать победу. Победы у него в Украине не будет. Ему нужно захватить Донбасс. Мы уходить сами по себе не собираемся. Что ему продать в качестве победы? Он будет искажать эти условия из Анкориджа, о которых они говорили с американской стороной, с президентом США", - сказал глава государства.

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Отказ от уступок

Зеленский подчеркнул, что "никто не будет покидать свое государство, своих людей и просто уходить, потому что никто не гарантирует, что Путин не пойдет дальше".

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