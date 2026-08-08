Зеленський: Відходити з Донбасу не збираємося, ніхто не буде залишати своїх людей

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається повністю захопити Донбас і буде перекручувати "анкориджські" домовленості з США, однак Україна не збирається залишати своїх людей та відходити з власних територій.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

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Нові загрози та залякування з боку РФ

За словами Зеленського, Росія й надалі застосовуватиме кібератаки, ракетний тиск та залякування, оскільки Путін не може досягти перемоги у війні.

"Ми повинні приблизно розуміти, що відбувається з "рускіми", щоб зрозуміти, що вони будуть іти на будь-що. Будуть сотні, тисячі кібератак, буде застосування ракетного тиску, будуть залякування тощо. Вони не змінюються. Чому? Путін не може поки що знайти перемогу в цій війні. На жаль, ми повинні визнавати й розуміти, що відбувається", - сказав глава держави.

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Мобілізація в РФ та спроби загарбати Донбас

Крім того, за словами президента, у РФ думають над проведенням нової хвилі мобілізації.

"Путін думає про мобілізацію. Він думає, як свій народ обдурити. Зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони тощо. Ми це бачимо. Ми вже бачимо багато відповідних кроків. Йому потрібно продавати перемогу. Перемоги в нього в Україні не буде. Йому потрібно захопити Донбас. Ми відходити самі по собі не збираємося. Що йому продати як перемогу? Він буде перекручувати ці анкориджські умови, про які вони говорили з американською стороною, з президентом США", - сказав глава держави.

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Відмова від поступок

Зеленський наголосив, що "ніхто не буде залишати свою державу, своїх людей і просто виходити, тому що ніхто не гарантує, що Путін не піде далі".

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