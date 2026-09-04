Буданов советовал Зеленскому не уступать Донбасс ради мира с Россией, - NYT
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время переговоров с россиянами советовал президенту Владимиру Зеленскому не соглашаться на передачу Донбасса России ради прекращения войны.
Об этом рассказал Буданов в интервью The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Роль Буданова в переговорах
Буданов возглавил украинскую делегацию на переговорах с РФ и США прошлой зимой, когда переговорный процесс был в самом разгаре, пока в конечном итоге не затормозил. По данным издания, одной из главных причин, по которой Буданов в январе согласился возглавить Офис президента, была именно возможность возглавить переговорный процесс.
По словам Буданова, на тот момент специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с российскими и украинскими переговорщиками свел 20-пунктный мирный план к двум ключевым нерешенным вопросам - управлению оккупированной Запорожской атомной электростанцией и контролю над удерживаемой Украиной территорией Донбасса. Первый раунд трехсторонних переговоров состоялся в Абу-Даби 23–24 января, второй - 4–5 февраля.
Варианты управления Донбассом
- В ходе переговоров в Абу-Даби среди возможных вариантов послевоенного управления территориями Донбасса до февраля рассматривались передача их частным военным подрядчикам, поручение управления "Совету мира" Трампа или создание совместных украинско-российских гражданских администраций.
В то же время, по данным NYT, Буданов советовал Зеленскому не соглашаться на компромисс, который позволил бы России претендовать на контроль над этой территорией - издание объясняет эту позицию тем, что"отказ от территории дал бы Москве приз, который ее военные оказались неспособны завоевать самостоятельно".
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