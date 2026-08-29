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Новости Ситуация на фронте
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РФ получила дедлайн выйти на границы Донетчины и Луганщины до 31 декабря, - Палиса

РФ просит перенести крайний срок наступления на Донбассе до 31 марта
Фото: Суспільне Донбас

Российское военное командование получило от политического руководства РФ задание выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 31 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ФАКТЫ.ICTV, об этом заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса заявил во время общения с представителями СМИ.

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Он отметил, что сами российские военные считают установленный дедлайн нереалистичным и просят перенести его на 31 марта.

"Главной целью противника на востоке остается выход к административным границам Донецкой и Луганской областей. Руководство в Кремле требует от своих военных достичь их к 31 декабря. Российское командование считает такие сроки нереалистичными и просит продлить дедлайн до 31 марта. На мой взгляд, даже этот срок выглядит слишком оптимистичным для врага", — отметил Палиса.

РФ готовила варианты операции в направлении Киева и Чернигова

Палиса также сообщил, что Украина получала от разведывательных служб информацию о подготовке Россией возможных операций в направлении Киева и Чернигова.

По его словам, эти данные были подтверждены несколькими источниками. Военное руководство РФ получило от политического руководства задание проработать несколько вариантов проведения такой операции.

В то же время на данный момент Украина не фиксирует на северных направлениях формирование российских наступательных группировок.

"Несмотря на эти планы, в настоящее время на северных направлениях мы не фиксируем формирование наступательных группировок", — сказал Палиса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Темпы продвижения РФ на фронте снижаются. Есть умеренный оптимизм на отдельных участках, - Палиса

Автор: 

армия РФ (24067) Донбасс (24877) боевые действия (6612) Палиса Павел (70)
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Топ комментарии
+5
Мабуть цього Палісу про це повідомив Головний Розвідник - американський громадянин Умєров?!
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29.08.2026 11:08 Ответить
+4
а можна висери гниди паліси в 1 статті подавати?

і взагалі бажано в рулонах і без тексту
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29.08.2026 11:08 Ответить
+3
"Росіяни планують створити буферну зону на Вінничині з боку Придністров'я - Паліса
https://www.pravda.com.ua/authors/62fcfe313af47/ - 8 квітня, 08:55"🤣
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29.08.2026 11:10 Ответить

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