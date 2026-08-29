РФ получила дедлайн выйти на границы Донетчины и Луганщины до 31 декабря, - Палиса

Фото: Суспільне Донбас

Российское военное командование получило от политического руководства РФ задание выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 31 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ФАКТЫ.ICTV, об этом заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса заявил во время общения с представителями СМИ.

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Он отметил, что сами российские военные считают установленный дедлайн нереалистичным и просят перенести его на 31 марта.

"Главной целью противника на востоке остается выход к административным границам Донецкой и Луганской областей. Руководство в Кремле требует от своих военных достичь их к 31 декабря. Российское командование считает такие сроки нереалистичными и просит продлить дедлайн до 31 марта. На мой взгляд, даже этот срок выглядит слишком оптимистичным для врага", — отметил Палиса.

РФ готовила варианты операции в направлении Киева и Чернигова

Палиса также сообщил, что Украина получала от разведывательных служб информацию о подготовке Россией возможных операций в направлении Киева и Чернигова.

По его словам, эти данные были подтверждены несколькими источниками. Военное руководство РФ получило от политического руководства задание проработать несколько вариантов проведения такой операции.

В то же время на данный момент Украина не фиксирует на северных направлениях формирование российских наступательных группировок.

"Несмотря на эти планы, в настоящее время на северных направлениях мы не фиксируем формирование наступательных группировок", — сказал Палиса.

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