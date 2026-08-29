Темпы продвижения РФ на фронте снижаются. Есть умеренный оптимизм на отдельных участках, - Палиса

На фронте наблюдается тенденция к снижению темпов продвижения российских войск. В то же время Силы обороны Украины продолжают придерживаться стратегии активной обороны и планируют наступательные действия на отдельных направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса заявил во время общения с представителями СМИ.

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По его словам, активная линия соприкосновения остается примерно 1200 километров.

"У нас стабильно сохраняется тенденция к снижению темпов продвижения противника. Сохраняется примерно 1200 километров активной линии соприкосновения. Динамика событий на самом деле вселяет в меня умеренный оптимизм на определенных участках", — отметил он.

В то же время чиновник подчеркнул, что ситуация на фронте остается динамичной.

Украина продолжит активные действия на отдельных направлениях

Палиса напомнил, что недавно Президент Украины посетил подразделения, выполняющие задачи на Александровском направлении. Там глава государства вместе с командующим утвердил дальнейшие действия.

"Активные действия на определенных участках фронта все равно планируются и будут продолжаться. Философия активной обороны сохраняется", — заявил заместитель главы ОП.

На севере планируется расширение буферной зоны

Отдельно Палиса рассказал о планах по созданию так называемой буферной зоны на севере Украины.

По его словам, речь идет о Харьковской и Сумской областях, а также частично о Черниговской области. Глубина такой зоны может составлять до 20 километров с возможностью ее дальнейшего расширения.

Палиса пояснил, что необходимость увеличения этой зоны связана, в частности, с изменениями технических и тактико-технических характеристик беспилотников.

"Зона действия растет, возможности беспилотников растут", — сказал он.

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